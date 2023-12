Guerra in Medio Oriente | i brand che fanno ricca la misinformazione

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ladrammaticamente in corso tra Israele e Hamas ha spesso diviso l’opinione pubblica e molti commentatori in due fazioni contrapposte. Come già avvenuto nel recente passato per il Covid o per lain Ucraina, sul web circolano con frequenza fake news e informazioni distorte, veicolate scientemente a favore di una o dell’altra parte. Anche per il conflitto che si è riacceso dopo gli attacchi dello scorso 7 ottobre, la rete è stata cassa di risonanza per la disinformazione e la. Con quest’ultimo termine, ancora poco noto nel linguaggio corrente, si intende un’informazione fuorviante, imprecisa o completamente falsa che viene diffusa senza l’esplicita intenzione di ingannare. Insomma, notizie false che vengono fatte circolare in maniera involontaria, a differenza della disinformazione, che si ha quando una fake ...