Altre News in Rete:

Il Manchester City è ancora la squadra più forte al mondo Un mese senza vittorie che Guardiola non si spiega

... suonatale partite dei Citizens . Un invito a farsi scivolare le cose di dosso, a stare al gioco, ad avere pazienza perché i momenti brutti passeranno. Un messaggio chestarà cercando ...

Guardiola dopo la sconfitta: “Aston Villa bravo, ma noi stiamo faticando” ItaSportPress

Il Manchester City è in difficoltà: Guardiola deve capire: ma la risposta c'è già Fanpage.it

Allarme City: Guardiola ha perso la bacchetta magica

Solo tre punti conquistati nelle ultime quattro partite: Rodri era assente per squalifica in ogni sconfitta patita dai Citizens, Gvardiol da terzino non convince ...

Guardiola dopo la sconfitta: “Aston Villa bravo, ma noi stiamo faticando”

Successivamente alla sconfitta in casa dell'Aston Villa, Pep Guardiola ha analizzato la deludente prestazione del suo Manchester City ...