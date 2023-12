Grida “Viva l’Italia antifascista” alla Scala e viene identificato | è bufera

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Marco Vizzardelli fermato dDigos dopo l'urlo al termine dell'inno di Mameli. Questura Milano: identificazioni non per frase ma per garantire sicurezza". Campagna social Pd: "Identificateci tutti" E' polemica su quanto accaduto ieri a Marco Vizzardelli, giornalista 65enne,Digos dopo aver urlato "l'ItaliaPrima dellasubito dopo l'esecuzione dell'inno