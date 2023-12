Grida viva l' Italia antifascista al teatro alla Scala | identificato dalla Digos

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La Prima deldi Milano si è conclusa con 13 minuti di applausi (e qualche fischio). Sulle pagine dei quotidiani il "Don Carlo" di Giuseppe Verdi, portato in scena dal regista spagnolo Lluís Pasqual, è però stato eclissato da un grido: poco prima dell'inizio dello spettacolo, dopo l'inno di Mameli, un uomo ha urlato "l'". L'uomo in questione – come rivela l'Ansa – è il giornalista di 65 anni Marco Vizzardelli. Vizzardelli ha riferito all'agenzia di stampa di essere stato avvicinato da un uomo: "A metà del primo atto si è avvicinato un individuo e ho capito che si trattava di un agente in borghese. Mi sono un po' spaventato. Mi ha fatto un gesto di stare tranquillo.fine dell'atto – prosegue – mi ha mostrato il tesserino e ...