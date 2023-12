Greta e Mirko sono d’accordo? Spuntano i video dove si parla di un piano | ecco il “gesto” passato inosservato

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 8 dicembre 2023)Rossetti eBrunetti? I due attuali concorrenti del Grande Fratello, secondo il popolo della rete, starebbero mettendo in piedi un teatrino programmato solo per hype.: sidi unDopo la rottura con Perla Vatiero e l’ingresso diRossetti al GF,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.