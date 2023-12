(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ancora prima di conoscere il nome della distilleria, gli appassionati di whisky ricordano il nome dello Speyside, ovvero quella porzione nel Nord della Scozia dedicata ad una delle produzioni di distillati da meditazione più felice al mondo. La Macallan Distillery si trova nei pressi di Easter Elchies House, a Craigellachie, dove è stata fondata nel lontano 1824. A seguito della legalizzazione delle distillerie di inizio secolo, fu una delle prime ad aprire, all’epoca con il nome di Elchies Distillery. Fu solo nel 1892, a seguito di un cambio di proprietà, che divenne Macallan-Glenlivet, successivamente modificato nel solo Macallan. Per la sua produzione l’azienda utilizza orzo scozzese, derivante in parte dai quaranta ettari di proprietà confinanti con la distilleria e in parte acquistato. Le varietà coltivate direttamente sono Golden Promise, Minstrel e Momentum, distillate una ...

Altre News in Rete:

Ecolife.com CEO Sander Tamm Chosen as Top 3 Finalist for the 2023 Baltic Sustainability Awards

It'sto see that our work resonated with the distinguished members of the jury." "Until ... It honorsand initiatives impacting People, Planet, and Profit and gathers over 600 CEOs, founders,...

«Great minds think alike», quando grandi marchi si uniscono per limitate occasioni di bontà Linkiesta.it

Updated: Richmond-based education company Great Minds laying off dozens richmondbizsense.com

FIII HONG KONG INVESTOR SUMMIT 7/8 DECEMBER BRINGS LEADERS TOGETHER TO ADDRESS HUMANITY'S BIGGEST CHALLENGES

The Future Investment Initiative PRIORITY Summit Hong Kong today convenes global investors, innovators and policymakers to tackle ...