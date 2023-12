Graziani | «Inter la più forte quest’anno | in assoluto! Milan problemi»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023)non ha dubbi: la squadra piùin Italia per questa stagione è l’di Inzaghi. L’ex attaccante trova invece più difficoltà per quanto riguarda il, che sarà costretto a rinforzarsi, e per il Napoli battuto domenica 0-3. SENZA RIVALI – Non è scontato che porti a vincere la Serie A, ma per Francesconessuna è meglio dell’. Così a Radio Sportiva: «A livello di organico è la squadra piùin assoluto. Il Napoli è partito male, ilha avuto una marea die farà mercato. Però non c’è squadracome l’, anche con le alternative e i cinque cambi».-News - Ultime notizie e calciomercato ...