Grande Fratello | sulla Casa vola il primo aereo per Mirko Brunetti e Greta Rossetti | le loro reazioni

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nelladelè arrivato ilper! Dopo i due aerei dedicati all’imprenditore rietino e alla sua storica ex Perla Vatiero, nelle scorse oredi Cinecittà è sorto ilper il gieffino e la donna che ha conosciuto all’interno del villaggio di Temptation Island. Il messaggio speciale dedicato alla (ex?) coppia recitava: “Gre &non si comanda al cuore. Meno orgoglio”. Dopo essere stati chiamati daicoinquilini,sono usciti fuori in giardino a leggere il messaggio dei ...