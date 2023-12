Grande Fratello | Massimiliano Varrese confessa | “L’arrivo di Monia mi aiuta a capire anche la situazione con la mia ex Valentina”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilè ormai diventato a tutti gli effetti il reality show degli… ex. Dopo l’ingresso di Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrambe ex fidanzate – chi di lunga data, chi meno, di Mirko Brunetti, nella scorsa puntata ha varcato la porta rossa di CinecittàLa Ferrera, assistente di volo legata circa 15 anni fa adella donna siciliana, mamma single di due bambine nate dalla relazione ormai finita con il calciatore polacco B?a?ej Augustyn, ha destabilizzato e sorpreso l’attore romano. I due si erano conosciuti diversi anni fa all’aeroporto durante uno sciopero, ed erano andati subito a convivere. Una bella storia d’amore troncata dadopo quasi un anno. In questi giorni Max ehanno passato ...