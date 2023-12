Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi scoppia in lacrime nella Casa | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Gli ultimi giorni sono stati ricchi di riflessioni per alcuni inquilini delladele in particolare, mentre si trovava in giardino con Monia La Ferrera si è lasciato andare ad un momento di commozione. La nuova inquilina vedendolo commosso gli ha chiesto cosa fosse successo eha spiegato di aver ricevuto un complimento inaspettato da Sara Ricci, che gli ha fatto particolarmente piacere: Mi ha detto una cosa Sara, mi ha fatto tanto piacere… pensavo anche ad Anita che è in nomination, ora è il periodo della resistenza. Io l’ho nominataè stata un po’ più distante, devi trovare una motivazione valida per nominare, però alla fine siamo tutti uniti… lei insieme a Rosanna mi ha detto “tieni duro...