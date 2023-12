Grande Fratello | Federico Massaro confessa | “Vorrei conoscere meglio Anita | ma temo che se mi avvicinassi a lei poi…”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nella giornata di ieriOlivieri e Sara Ricci durante uno scambio di battute hanno esternato alcune loro considerazioni in merito a un bel feeling nato nella Casa delfra la new entrye Vittorio Menozzi. L’attrice in particolare avrebbe asserito che quest’ultimo sarebbe addirittura “rinato” da quando il modello ha varcato la porta rossa di Cinecittà. La bionda manager avrebbe invece insinuato, parlandone anche con Fiordaliso, che i due si sarebbero “avvicinati”: Io tra loro vedo solo questo. Lui ha detto di no? Vabbè ho capito, ma io ho la mia opinione e quella resta. Diciamo che siamo in un mondo fluido…però ancora non sa di essere entrata nel mirino proprio di! Nelle scorse ore infatti il nuovo gieffino ha ...