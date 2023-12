Grande Fratello 2023 | Vittorio Menozzi ha una cotta per Greta Rossetti? La forte ammissione

(Di venerdì 8 dicembre 2023)ha fatto un altro passo in avanti conallasciandosi andare a una rivelazione che non è passata inosservata. Infatti, il ragazzo si è molto avvicinato adopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, sembrando interessato anche ad avere un rapporto approfondito con lei. Non pare averla presa bene Mirko Brunetti, che ha fatto notare il suo disappunto per questa situazione.si sbilancia susi trovava nel salone del...

Altre News in Rete:

Iginio Massari difende il panettone - 'Quelle scritte sul Times Scemenze'

È come unapartita di 'pass - the - parcel' in cui l'obiettivo è quello di non rimanere con ... come il know how che nostro padre Iginio è stato in grado di trasmettere a me e mio". I ...

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi scoppia in lacrime nella Casa Isa e Chia

Greta Rossetti piange perché vede Perla stare male, Rosy Chin: Sei tu che sei voluta entrare al GF Fanpage.it

Grande Fratello, i concorrenti contro Signorini: “Così non ci piace”

Alfonso Signorini contestato dai concorrenti del Grande Fratello: mezza casa in rivolta contro la piega presa dal reality show.

Rosanna Fratello: “Grecia tu sei un'esplosione di energia

Prosegue un po' a rilento il pomeriggio dentro la Casa di Grande Fratello. Subito dopo pranzo, rimaste sole in sala da pranzo, Grecia e Rosanna si raccontano condividendo vecchi ricordi del passato. G ...