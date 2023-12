Granada CF-Athletic Bilbao domenica 10 dicembre 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Leones di scena a Los Carmenes

Altre News in Rete:

Le partite di oggi, lunedì 11 dicembre 2023 - Calciomagazine

Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 11 dicembre 2023: Empoli - Lecce e Cagliari - Sassuolo per la 15° giornata, in Spagna c'èBilbao Giornata di posticipi in Serie A e Liga in questo lunedì 11 dicembre . In Italia sono due le partite per la 15esima in programma. Si parte alle ore 18.30 con Empoli - Lecce . ...

Tragedia in Spagna, muore tifoso durante Granada-Athletic. Partita definitivamente sospesa TUTTO mercato WEB

Tifoso muore sugli spalti per un malore: sospesa Granada-Athletic Bilbao - Sportmediaset Sport Mediaset

Granada v Bilbao game suspended after fan dies in the stands, to restart Monday

The Spanish league game between Granada and Athletic Bilbao was suspended Sunday after a fan suffered a cardiac arrest and died in the stands.

Granada – Athletic Bilbao, quando si recupera Ecco quando si gioca la gara sospesa

Durante l’incontro tra Granada e Athletic Bilbao in Liga, al 19º minuto del primo tempo, la partita è stata improvvisamente sospesa. Il portiere del Bilbao, Unai Simón, è stato il primo a segnalare al ...