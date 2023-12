Google | perché lo hai fatto? La demo di Gemini è un fake

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Per lanciare la sua nuova IA,ha prodotto un video straordinario che però non corrisponde al vero. Proprio come una di quelle allucinazioni di cui soffrono le intelligenze artificiali generative. E di cui abbiamo imparato a non fidarci

Gemini, il video sull'IA di Google che inganna gli occhi e le orecchie

ha presentato la sua nuova IA, Gemini, con un video che mostra come interagisce con un uomo . Ma il video è stato manipolato e non riflette le reali capacità di Gemini.ha scelto di non dire subito che si trattava solo di un video promozionale contenente una promessa di ciò che la sua IA sarà in grado di fare in futuro, invece, di ingannare il pubblico ...

