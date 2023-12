(Di venerdì 8 dicembre 2023)per: scopriamo insieme tutti i cambiamenti in arrivo in questi giorni. L'articolo proviene da Tutto

Altre News in Rete:

Nuovo ASUS Chromebook Plus (CX3402): potenza, velocità e sicurezza alla portata di tutti

... in particolare, il tool gomma magica per rimuovere facilmente gli oggetti dalle. Chromebook ... ma di incrementare anche le funzioni di produttività (ad esempio, Duet AI inWorkspace). ...

Google Foto, Assistant, Keep, Gmail e Chat: quante novità in rollout su Android TuttoAndroid.net

Google Files, la ricerca diventa smart: come trovare testo e oggetti in documenti e foto HDblog

Google, in nuovi strumenti AI per aiutare gli utenti nella scrittura

Help Me Write, l’innovativa funzionalità AI di Google per aiutare l’utente a scrivere testi di senso compiuto sta per arrivare sulla versione desktop di Chrome ...

WhatsApp: foto e video in HD anche negli aggiornamenti di stato

Gli aggiornamenti di stato su WhatsApp saranno presto in grado di ospitare foto e video in alta qualità: arriva un nuovo pulsante.