Golf | la coppia Finau Korda in testa dopo il primo giro del Grant Thornton Invitational

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sul PGA Tour si sperimenta, con un nuovo torneo a coppie miste che va in scena per la prima volta questo fine settimana al TiburonClub di Naples, in Florida. Inildeltroviamo laTonye Nellycon lo score complessivo di -16. Un torneo nuovo con una formula nuova e un field di primissimo livello. Oggi le sedici coppie al via hanno completato il lorocon il sistema scramble. Si tratta di un tipo di gioco nel quale ogniista colpisce la propria palla dal tee shot, quindi lasceglie una palla da giocare per il successivo colpo ed entrambi giocano da lì; si prosegue ...