Golf | Jon Rahm passa a Liv Colpo grosso della Superlega araba

Leggi su agi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) AGI - L'Arabia Saudita ha messo a segno un altrodi grande prestigio nello sport: Jon, il 29enne campione basco vincitore di due Major e decisivo bel trionfo dell'Europa nella recente Ryder Cup disputata a Roma, ha deciso dire al Liv, la controversasaudita delche si propone come alternativa ai circuiti PGA e DP World. "Questa è la decisione migliore per me e la mia famiglia", ha spiegato a Fox News il numero tre del mondo, allettato da un'offerta che superebbe i 520 milioni di euro. Per il Livè una svolta anche perché nel 2021, al debutto del nuovo circuito, lo stesso 'bo' aveva escluso di volervi aderire e il suo sì arriva dopo quelli del trionfatore all'US PGA Championship di quest'anno, l'americano ...