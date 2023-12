Altre News in Rete:

Golf, DP World Tour: Manassero secondo in Sudafrica a metà gara

In uno dei tornei più antichi del DP World Tour , arrivato quest'anno alla centrotredicesima edizione, condivide la seconda posizione col sudafricanoJarvis e lo svedese Joakim Lagergren. Per ...

Golf, Casey Jarvis si prende la vetta dell'Alfred Dunhill Championship dopo due round. Quattro italiani superano il taglio OA Sport

I 38 anni di Casey Stoner: surf con i vip, arrampicata con le figlie e il golf La Gazzetta dello Sport

Jon Rahm joins LIV Golf in seismic move that further fractures men's professional game

The landscape of men's professional golf is fundamentally shifting with Jon Rahm's switch to LIV Golf, writes Iain Carter.

Rory McIlroy expects Ryder Cup changes after Jon Rahm’s LIV switch

McIlroy stated on numerous occasions that he did not think LIV players should be available for selection for this year’s Ryder Cup in Rome, where he and Rahm played starring roles in helping Europe to ...