Giulia Cecchettin | una statua in Prato della Valle a Padova | si accendono subito le polemiche Il timore di una decisione «calata in fretta dall' alto»

Valditara sceglie Concia per il progetto nelle scuole "Educare alle relazioni"

Il progetto, nato in risposta all'omicidio di, mira a combattere il maschilismo nelle scuole di ogni ordine e grado. Il coordinamento del progetto vedrà la partecipazione di suor ...

Gino Cecchettin lascia il lavoro. Il papà di Giulia: «Mi prendo una pausa, sto pensando ad un impegno civico» ilmessaggero.it

Filippo Turetta andava dallo psicologo: parlava dei problemi con Giulia

Filippo Turetta era in cura presso uno psicologo, da fine settembre scorso. Gli aveva raccontato delle angosce che aveva per l'abbandono da parte di Giulia Cecchettin, e anche dei problemi di studio n ...

Sanremo 24: tre cantanti nei guai: chiesta la loro esclusione per gravi motivi

Queste quanto riportato da Adnkronos: "Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani ("Ma tu sei peggio della coca, sei una tr**’, e ‘ti sco**** solo per strapparti il cuore" ...