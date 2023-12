Giro di boa in regular season per la Sirio Salerno ‘92 | testacoda a Catanzaro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUltima partita di campionato in questo 2023 per la’92, che domani – sabato 9 dicembre – chiuderà ilne d’andata delladi Serie B femminile al PalaGiovino dicontro le padrone di casa dell’Edilizia Innovativa. Palla a due alle 18:30 con la direzione arbitrale del catanzarese Alessio Tolomeo e del lametino Lorenzo Smirne. Le granatine sono in vetta alne B a punteggio pieno, mentre le calabresi hanno una situazione opposta: zero punti nelle precedenti sei partite e ultimo posto in classifica. Non sarà la prima sfida tra le due squadre in stagione.fece visita alle campane a metà ottobre in coppa, rimediando una perentoria sconfitta (108-48). Sarà chiaramente di ...