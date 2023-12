Giordano | «Scudetto? Per il titolo sarà una lotta a due | ma il Milan può dire ancora la sua»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Bruno, allenatore, ha parlato dellaa margine della quarta edizione del Premio nazionale di calcio “MM7” Bruno, allenatore, ha parlato dellaa margine della quarta edizione del Premio nazionale di calcio “MM7”. PAROLE – «Spero che il Napoli possa riprendere un certo cammino, ma al momento la vedo un po’ complicata. Per ilunaa due, ma ilpuòla sua. L’Inter ha una rosa più ampia e di maggiore qualità, poi c’è la Juve con un allenatore importante come Allegri: se i bianconeri a gennaio si rinforzeranno con un paio di elementi, potranno arrivare fino in fondo».