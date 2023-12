Gianluca Vialli | su Sky Sport il ritratto di un campione e una vita di sfide | sorrisi | trionfi e lezioni

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Giorgio Porrà racconta, il fuoriclasse in campo, il motivatore degli Azzurri, l’uomo nella sua dimensione più intima. A un anno dalla sua scomparsa, la produzione originale Sky- “L’Uomo della domenica” ricorda il grandee il collega, per molti anni commentatore di Sky. “Unadi, di– scrive Giorgio Porrà -. Una, nella sua porzione finale, la più dura, rivelatasi un capolavoro di dignità.”Appuntamento con il nuovo episodio, “L’Uomo della domenica.– CONFESSO CHE HO VISSUTO”, alle 19 su SkyUno e alle 21.30 su SkyMax, in streaming ...

L'Uomo della domenica: "Gianluca Vialli - Confesso che ho vissuto"

Le folgori di. E a ben guardare, dentro, c'era sempre lo stesso invito, sorta di istruzioni per l'uso. Come fosse lo stesso Luca a suggerirle: 'Se volete capire qualcosa di me non perdete ...

In vendita la casa da cui Vialli ammirava il "suo" scoglio inItalia

Vialli: i distinti dello "Zini" di Cremona intitolati al campione ex Sampdoria scomparso a gennaio

Lo stadio resta dedicato a una vittima della prima guerra mondiale, primo portiere della storia del club grigiorosso ...

Il settore distinti dello stadio Giovanni Zini, verrà intitolato alla memoria di Gianluca Vialli

Il 6 gennaio prossimo ricorrerà il primo anniversario dalla scomparsa di Gianluca Vialli. Fin da subito, tantissimi tifosi avevano chiesto a gran voce a chi ne avesse le facoltà concrete, di ...