Gianluca Vacchi | gli ex collaboratori accusati di appropriazione indebita e autoriciclaggio | «Sottratto quasi 1 milione di euro»

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Con l’accusa di, il pm Mauro Lavra della Procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per due exdell’imprenditore bolognese. Secondo la Procura Pietro Oliva, 52 anni di Olbia, e la compagna Stefania Schirru, di 53, hanno trasferito dal conto dia conti correnti, carte di credito e PostePay a loro intestate una cifra pari a 911 mila, in un periodo di tempo che va dal 2015 al 2020. L’imprenditore, assistito dal legale Gino Bottiglioni, si è costituito parte civile nel processo. L’udienza per decidere se andare a processo è stata fissata dal giudice Marco Contu al prossimo 24 febbraio 2024. Domenico Putzolu e Maria Caterina Pisano, che difendono la coppia ...