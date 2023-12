Gaza | resa dei combattenti di Hamas | Israele | Sono miliziani Ong | Sono civili | c' è anche un giornalista palestinese

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Continua a far discutere la foto dei prigionieri palestinesi diffusa dai media israeliani nella giornata di ieri. Secondo l'Idf, quelle decine di uomini seduti per terra,di, mentre secondo la Ong Euro-Mediterranean Human Rights Monitor quelli in fotodei. A supporta

Altre News in Rete:

Le truppe di Hamas si stanno arrendendo

...è ormai distrutta; i sommi capi sono in Qatar, fra i massimi agi e i massimi lussi e la vittoria è impossibile. Fra l'altro laè un omaggio alla democrazia israeliana. Arrendendosi, quegli ...

Veto Usa alla risoluzione Onu sul cessate il fuoco a Gaza: "Il testo non condanna Hamas" - Israele ringrazia Usa per il veto sul cessate il fuoco a Gaza RaiNews

Hamas, la resa dei miliziani: catturati a centinaia. L’Iran minaccia Tel Aviv: «In arrivo ore terribili» ilmessaggero.it

Cessate il fuoco a Gaza, veto degli Usa sulla risoluzione Onu

TEL AVIV L’Onu e i Paesi arabi hanno chiesto una tregua a Gaza, dove la situazione umanitaria è al collasso. Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite gli Stati Uniti hanno però posto il veto alla ...

L'altra guerra. Putin sempre più saldo. L'analista: non tratterà: "Vuole la resa di Kiev"

'Il 2024 sarà un anno decisivo per Kiev, e non tanto per quel che succederà in Ucraina ma per quanto accadrà a Bruxelles e soprattutto a Washington. Putin attende e spera'. Così Riccardo Alcaro , resp ...