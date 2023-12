Gaza | orrore in ospedale | neonati morti in stato di decomposizione

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) –, indi, nel reparto di terapia intensiva dell’al-Nasr nel nord della Striscia di, ancora attaccati ai tubi che avrebbero dovuto tenerli in vita. ”Scene agghiaccianti” quelle ottenute dalla Cnn, dove si vedono pannolini e biberon sui letti accanto ai cadaveri di almeno quattro. La Cnn spiega che le immagini sono state girate lo scorso 27 novembre da Mohamed Baalousha, giornalista diche lavora per il quotidiano Al Mashhad degli Emirati Arabi Uniti. Alcuniripresi sono poco più che scheletri, mentre sul corpo di un neonato si vedono mosche e vermi. La zona settentrionale diè stata irraggiungibile ai giornalisti per giorni, a ...