Gaza | muore nei bombardamenti un poeta palestinese che aveva elogiato Hamas per il 7 ottobre

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Refaat Alareet, accademico e, è morto durante un attacco di Israele sulla striscia di. Intanto l’Onu fa sapere che soltanto 69 camion di aiuti umanitari sono entrati nella città assediata ieri. E l’esercito di Israele ha annunciato la morte di altri due riservisti: il totale dall’inizio delle ostilità è di 91 militari uccisi. Mentre il valico di Kerem Shalom tra Israele esarà aperto solo per le ispezioni nei prossimi giorni. E cinque palestinesi sono stati uccisi – ed altri feriti – in scontri con l’esercito israeliano nel campo profughi di Al-Fara in Cisgiordania. La morte di Refaat Alareer La morte di Alareer è stata annunciata sui social network dai suoi amici. Era considerato un leader della generazione di nuovi autori della Striscia e insegnava all’università islamica di ...