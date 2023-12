Gasperini | “Mercato? Le squadre si fanno a luglio Non guardiamo la classifica”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Zingonia. “Dobbiamo tutti riuscire a dare qualcosa in più. Ci ha messo in difficoltà avere 4 giocatori su 5 fuori nello stesso reparto, ho visto una squadra un po’ stanca e senza lucidità”. Così Gian Pieroin conferenza stampa presenta Atalanta-Milan, match valido per la 15ª giornata di Serie A, che si gioca sabato (9 dicembre) al Gewiss Stadium, in una situazione di emergenza soprattutto in difesa. Verso Atalanta-Milan, le parole diin conferenza stampa “Tanti infortuni? Non mi risulta, solo El Bilal, Palomino e Toloi sono cronici. Gli altri infortuni sono abbastanza nella regola” prosegue il tecnico, facendo il punto della situazione. “Kolasinac ha giocato con una distorsione e se n’è procurato un’altra, Scamacca è un giocatore più delicato, ma partiamo già da una storia di infortuni. Djimsiti potrebbe anche rientrare. Simo stati ...