(Di venerdì 8 dicembre 2023) "Lunedì a Torino c'era stanchezza alla base della brutta prestazione, colsarà fondamentale avere una squadra che giochi come ha sempre fatto". Così il tecnico dell', Gian Piero ...

Altre News in Rete:

Gasperini: col Milan dobbiamo giocare da Atalanta

...Milan sarà fondamentale avere una squadra che giochi come ha sempre fatto". Così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero, alla vigilia della sfida coi rossoneri. "In queste condizioni non ...

Gasperini: col Milan dobbiamo giocare da Atalanta - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Gasp riflette dopo la sonora sconfitta col Toro: "Mi confronterò con la Società, dietro siamo pochi" Tutto Atalanta

Gasperini: "Djimsiti potrebbe recuperare, De Ketelaere avrà motivazioni alte"

Le parole dell'allenatore della Dea alla vigilia della super sfida contro i rossoneri: "Vogliamo interrompere il momento negativo" ...

Atalanta, Gasperini: "Momento problematico, diamo tutti di più"

Il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida col Milan: "De Ketelaere è in crescita costante, avrà motivazioni molto alte&qu ...