Game Awards 23 | tutti i vincitori degli Oscar USA del videogioco

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) –of the Year Players’ Voice BestDirection Best Narrative Best Art Direction Best Score and Music Best Audio Design Best Performances for Impact Best OngoingBest Indie Best Debut IndieBest Community Support Best AR/VR Best Mobile Best Action Adventure Best Action Best RPG Best Fighting Best Family Best Sim/Strategy Best Sports/Racing Best Multiplayer Most Anticipated Best Adaptation Content Creator of the Year Best EsportsBest Esports Athlete Best Esports Team Best Esports Coach Best Esports Event Innovation in Accessibility il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.