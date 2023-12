(Di venerdì 8 dicembre 2023)si sta preparando a tornare sui nostri schermi con il. Scopriamo il nuovoUna nuova interessante pellicola sta per arrivare anche in Italia, con lo scopo di raccontare uno degli incontri più significativi (e fittizi) del ‘900. I protagonisti saranno il padre della psicanalisi, Sigmund, che per l’occasione sarà interpretato dal grandee C.S. Lewis, scrittore di spicco della scena letteraria mondiale ed autore de Le Cronache di Narnia. Ilè stato annunciato pochi giorni fa, nel listino di Adler Entertainment, alle Giornate del Cinema di Sorrento. Scopriamo dunque trama, cast edel nuovo, che uscirà all’estero con il titolo ...

Altre News in Rete:

Freud (Freud's Last Session): trailer del film con Anthony Hopkins

- Pubblicità - Sony Pictures Classics ha pubblicato ilufficiale in lingua originale di's Last Session) per il suo prossimo film drammatico basato sulla vita di Sigmundinterpretato Anthony Hopkins e l'incontro con CS Lewis ...

Anthony Hopkins è Sigmund Freud nel trailer del nuovo film Freud's Last Session Everyeye Cinema

Freud (Freud's Last Session): trailer del film con Anthony Hopkins Cinefilos.it

The Game Awards 2023 | Final Fantasy 16: trailer del DLC The Rising Tide

C live e compagnia squartante cavalcano l’onda del DLC: ecco il trailer per The Rising Tide, la futura espansione di Final Fantasy 16 ...

Freud: il trailer ufficiale del film con Anthony Hopkins

Scopriamo dunque trama, cast e trailer del nuovo film, che uscirà all’estero con il titolo Freud’s Last Session, ma che da noi sarà intitolato semplicemente Freud. Il nuovo film si basa su un’opera ...