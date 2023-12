Francesco Bascone a TPI | “Diplomazia miope ma l’era dei negoziati non è finita”

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 dicembre 2023)dellaè davvero? E ancora: alcuni degli importanti sforzi diplomatici messi in atto in passato si sono rivelati davvero efficaci? Lo abbiamo chiesto a, ex ambasciatore d’Italia in Serbia, a Cipro e presso l’Osce, che non solo ci risponde analizzando l’attuale scenario geopolitico e i relativi rischi ma ci aiuta anche a comprendere come funziona lae che ruolo essa ricopra a livello internazionale. Molti osservatori ritengono che lasia in crisi se non in un declino inarrestabile. È davvero così?«Per, in realtà, intendiamo due cose distinte. Una è l’attività dei diplomatici, di cui il negoziato costituisce solo una parte, e l’altra è il negoziato internazionale che viene ...