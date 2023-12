(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tre giorni fa, l'ha consegnato alla Cina una nota in cui dichiara che non verrà rinnovato il memorandum d'intesa firmato nel 2019. Secondo la premier Meloni, "la vianon ha dato i risultati attesi".

Altre News in Rete:

Putin censura 'la fiaba' di Sokurov: divieto alla visione in Russia

Le loro immagini sono prese in prestito dalled'epoca. Gli sceneggiatori della 'Fiaba' ... I dittatori non hanno assolutamente nulla da dire alla folla, ripetonodi ciò che è già ...

Frammenti - Cronache di un mondo sottosopra | Via della seta: Italia, addio. Panorama

Frammenti - Cronache di un mondo sottosopra | L'ospedale al Shifa e la convenzione di Ginevra Panorama

Filologia e avanguardia. Negli store due album del poliedrico Chierici

Lo spezzino esce in tutto il mondo con Frammenti e Contrasti per organo. Un altro successo per l’insegnante di Tecnologie musicali del ’Cardarelli’. . Nel panorama musicale internazionale, lo spezzino ...

Teatro "In punta di penna" con Cederna

Domani, alle 15,15, l’intervista di Mugnaini a Cederna. Poi la messa in scena dei cinque frammenti dei testi finalisti a cura delle compagnie Quintessenza di San Miniato ed Empoli, Four Red Roses con ...