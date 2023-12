FOTO-VIDEO Successo per la “Run Città di Avellino – III Trofeo Agaton”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn 8 dicembre 2023 diverso dagli altri, che ha visto ladi, nell’ambito dell’iniziativa “Rundi– III”, ospitare la “XXX edizione del Campionato Italiano di Podismo dei Vigili del Fuoco – Memorial ”G.Nicastro- A. De Fazio”. La manifestazione ha visto il raduno di più di 500 attleti di cui 90 Vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia, dinanzi alla villa comunale, e la partenza si è svolta alle ore 09’30. La corsa si è snodata lungo le vie del centro, tra Corso Vittorio Emanule, Viale Italia, Via Brigata, Via Roma, Corso Europa Via Matteotti per ritornare su Corso Vittorio Emanuele, per un percorso totale lungo 10 km, per un tempo di circa due ore per percorrere i tre giri previsti del ...