FOTO | CM Punk appare in forma smagliante in vista del ritorno a Smackdown

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ildi CMal Survivor Series Premium Live Event e in seguito a Raw, ha mandato in fibrillazione il mondo del wrestling professionistico. Durante la puntata proprio dello show rosso, la scorsa settimana, sono successe molte cose e le nuove storyline hanno preso. Il wrestler di Chicago ha anche chiuso l’episodio con il suo primo promo WWE in quasi 10 anni, che ha ricevuto reazioni contrastanti. In ottimaCMnon ha ancora lottato, ma questo non significa che non si stia allenando in palestra. Un fan ha caricato su Reddit unache lo ritrae insieme al Second City Saint, dove quest’ultimoassolutamente raggiante. Per la cronaca,farà il suonella puntata di Friday Night ...