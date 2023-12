Forza Italia | Tajani chiaro su Mes e Patto Stabilità | “Viaggiare uniti”

Leggi su notizie

(Di venerdì 8 dicembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” è intervenuto il ministro degli Esteri e vicepremier, AntonioIl segretario (ad interim) di, Antonio, non ha alcun dubbio. In una intervista che ha rilasciato alla ‘Stampa‘ ha precisato che il nostro Paese dovrebbe dire assolutamente sì in merito alla ratifica del Mes. Unmessaggio indirizzato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed al numero uno della Lega, Matteo Salvini. Parole che arrivano dopo che, nelle ultime ore, non sono riusciti a trovare un importante accordo per quanto riguarda ildi. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio(Ansa Foto) Notizie.com Non è stato trovato alcun tipo di accordo tra i 27 Paesi ...