Formia Convocazione consiglio comunale | approvazione bilancio | debiti | regolamenti e modifiche

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 8 dicembre 2023)– Il presidente deldi, Pasquale Cardillo Cupo, ha programmato una nuova seduta del consesso civico – in prima seduta ordinaria in forma mista – per il prossimo mercoledì 13 dicembre 2023 alle 17:30 ed occorrendo, in secondaper venerdì 15 dicembre 2023 alle 17:30 presso la “Sala Ribaud” del L'articolo Temporeale Quotidiano.