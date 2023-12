Formazioni ufficiali Juventus-Napoli | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 8 dicembre 2023), ledella sfida dell’Allianz Stadium. Le ultime dritte su possibili. L’attesa è finita. In un Allianz Stadium gelido soltanto per le temperature climatiche,stanno per scendere in campo in una gara dal valore specifico non indifferente. I bianconeri, che vogliono sopravanzare almeno momentaneamente l’Inter in vetta alla classifica, se la vedranno con unreduce proprio dalla sconfitta del “Maradona” con i nerazzurri, che ha probabilmente scucisco dal petto degli Azzurri il tricolore. Ecco le scelte di formazione di Allegri e Mazzarri: Chiesa, Vlahovic (LaPresse) – IlVeggente.it(3-5-2): Szczesny; Gatti, ...