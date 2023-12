Foggia | partenza lenta del campo larghissimo | la città è senza giunta 47 giorni dopo le elezioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tensioni, incastri da far combaciare dentro una maxi-coalizione, lo sguardo verso le Europee che alimenta calcoli interni ai partiti. E così, a ormai 47dalle, non ha ancora una. Era stata celebrata come la vittoria simbolo delperché Maria Aida Episcopo, dirigente scolastica, era riuscita a catalizzare attorno a sé tutte le forze di centrosinistra. Da Azione e Italia Viva fino al M5s, passando per il Pd e le civiche di Michele Emiliano, sono state dieci in totale le liste che hanno appoggiato la neo-sindaca, che avrà il compito di rialzare unaultima nella classifica de Il Sole24Ore per qualità della vita e in uscita dal commissariamento per mafiale inchieste che avevano travolto il secondo ...