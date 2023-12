(Di venerdì 8 dicembre 2023) L'ironia dello showman sul Don Carlo nella puntata festiva di 'VivaRai2!' La sveglia di 'VivaRai2!' suona anche nel giorno dell'Immacolata. In diretta da un Foro Italico 'natalizio', lo showman ha aperto la puntata 'festiva' parlandoalladi ieri: "Ieri ero a vedere il Don Carlo visto che Mattarella non poteva. Mi ha

Altre News in Rete:

Fiorello e la Prima della Scala: "Ho urlato io 'Viva Italia antifascista', La Russa ha avuto mancamento..."

... l o showman ha aperto la puntata 'festiva' parlando dellaalla Scala di ieri : "Ieri ero a ... "Tra l'altro - conclude- stanno indagando perché si è sentito un altro urlo fortissimo: '...

La figlia di Fiorello Angelica a VivaRai2, il conduttore la invita a ballare insieme Fanpage.it

Fiorello e la Prima della Scala: «Sono stato io a urlare Viva l'Italia antifascista. La Russa ha avuto un manc ilmessaggero.it

Fiorello rivela aneddoto sulla Prima della Scala: “Ho urlato ‘Viva Italia antifascista’”

Fiorello alla Scala: un’esperienza indimenticabile Lo showman Fiorello ha aperto la puntata di VivaRai2! con una divertente narrazione della sua esperienza alla Prima alla Scala. Dopo aver scherzato s ...

Fiorello e la Prima della Scala: «Sono stato io a urlare "Viva l'Italia antifascista". La Russa ha avuto un mancamento»

Come ogni mattina, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di «Viva Rai2!», il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona ...