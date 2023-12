Filippo Turetta e quei cinque incontri con gli psicologi «Parlava di Giulia Cecchettin»

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sonole date su cui gli inquirenti devono ancora fare chiarezza sul femminicidio diper mano dell’exappuntamenti che il giovane ha avuto con glidell’Ulss 6 Euganea il 22 settembre, il 3, il 17 e il 27 ottobre e il 3 novembre. Il sesto colloquio era fissato per venerdì 17, ma il 21enne era già in fuga. Nei colloqui, spiega il Corriere della Sera,aveva parlato della sua «timidezza» e delle difficoltà «negli studi» e nelle «relazioni». Tra i discorsi anche la fine della relazione «con». Chi ha ascoltatoin queglisarà sentito dai carabinieri di Venezia e verrà acquisita tutta la ...

Estratto dell'articolo di Alfio Sciacca e Cesare Giuzzi per il 'Corriere della Sera' l audio diEra stato lui, ai primi di settembre, a chiamare il Centro unico prenotazioni per fissare l'appuntamento con lo psicologo....

Filippo Turetta era in cura presso uno psicologo, da fine settembre scorso. Gli aveva raccontato delle angosce che aveva per l'abbandono da parte di Giulia Cecchettin, e anche dei problemi di studio n ...

L’omicidio di Giulia Cecchettin per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta ha riacceso il dibattito sul patriarcato in Italia. Dati alla mano i femminicidi sono in calo, con cifre più basse rispetto a ...