Fiere | inaugurato il Christmas Village alla Mostra d’Oltremare

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Un mondo di luci, scenografie artistiche e persino un dovuto tributo ai novantacinque anni della nascita di Topolino, il noto personaggio di Walt Disney, hanno fatto da cornicecerimonia inaugurale dela Napoli. Al taglio del nastro,immersi in un bosco natalizio, hanno partecipato: l’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, i vertici dirigenziali di MdO, Remo Minopoli e Maria Caputo, accolti dall’organizzatrice della manifestazione Martina Ferrara e devent creator Cira Lombardo. Il, che resterà aperto sino al 30 dicembre, offre un contributocittà di Napoli, in qualità di attrattore turistico e di intrattenimento, per l’intero ...