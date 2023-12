Fedez riceve un nuovo Tapiro per il caso Morgan | “L’unico a parlare | forse dovevo stare zitto”

Altre News in Rete:

Taylor Swift, l'intifada e il dramma della sintonia con le emozioni dei giovani

"L'amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo", spiega la ventenne del tavolo a fianco alla sua coetanea che annuisce fino a slogarsi il collo, è un verso di cui io ho capito l'...

X Factor, Fedez riceve il Tapiro d’oro e risponde a Morgan: “Non è la prima volta che lo licenziano” Radio Deejay

Fedez interviene dopo le minacce al figlio Leone sui social: “Giù le mani” DiLei

X Factor, Dargen provoca Morgan in finale: «Ciao amico mio». Gelo di Ambra e Fedez. L'ex giudice li snobba dalla Scala

Nonostante sia ormai passato del tempo, le polemiche legate all’esclusione di Morgan da X Factor non accennano a placarsi anche per “merito” dello stesso Morgan. È infatti… Leggi ...

X Factor, le pagelle della finale: il trionfo di Sarafine e Fedez (10), Dargen di nuovo secondo (8), Ambra spettatrice (6)

È venerdi e come sempre è il momento delle pagelle di X Factor. Dopo la finale andata in onda ieri sera su Sky Uno, eccoci qui per l'ultima volta a dare i voti alle performance ...