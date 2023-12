Federico Massaro bacia Greta Rossetti dopo i suoi complimenti | “Sei sexy” | ma lui è interessato ad un’altra

(Di venerdì 8 dicembre 2023) L’ingresso nella Casa del Grande Fratello di, ha certamente contribuito a modificare gli equilibri, attirando al tempo stesso l’attenzione di alcune inquiline. Tra queste anche, nonostante lui sembrerebbe piùalla conoscenza di Anita Olivieri. Nonostante questo,ha destinato il suo bacio proprio all’ex di Mirko.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre News in Rete:

Grande Fratello, Federico Massaro interessato ad Anita Olivieri "Vorrei conoscerla meglio..."

L'arrivo dial Grande Fratello ha portato una ventata di novità e dinamiche tutte da esplorare: non solo si sono diffusi rumors su una possibile intesa con il modello Vittorio Menozzi, ma ...

Grande Fratello, Greta Rossetti a Federico Massaro: Sei sexy quando ti alleni e lui le dà un bacio Fanpage.it

Grande Fratello, Federico Massaro parla con Vittorio: l’incanto di Anita

Federico Massaro, rivelazione all’interno della Casa del Grande Fratello: tra timidezza, desideri e l’incanto provato nei confronti di Anita Nel cuore della Casa del Grande Fratello, tra sogni e ...

Grande Fratello, Greta si complimenta con Federico Massaro: il bacio inatteso

La gieffina, osservando la new entry allenarsi per mantenersi in forma, si lascia andare a una dichiarazione che all'inizio mette a disagio il gieffino: quale ...