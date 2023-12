FC 24 Ultimate Dynasties | tutto ciò che devi sapere sulle Dinastie!

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Continuano le promo inedite su FC 24Team: debutta quest’anno l’evento, Dinastie nella traduzione italiana! Come di consueto l’annuncio è arrivato tramite la schermata di avvio di UT, con la data di rilascio fissata per le 19 di venerdì 8 dicembre! Naturalmente, come accade durante ogni promo, oltre al team presente nei pacchetti verranno rilasciati obiettivi ed SBC a tema. I protagonisti dell’evento saranno calciatori con rapporti di parentela, come appunto i fratelli Jurriën e Quinten Timber a cui fa riferimento l’immagine. Ci sarà spazio anche per le icone con coppie padre/figlio come, ad esempio, Paolo e Daniel Maldini! Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: VIENI A CONOSCERE LE DINASTIE CALCISTICHE DEL GIOCO PIÙ BELLO DEL MONDO La famiglia è importante in ...

Altre News in Rete:

EA FC 24 Ultimate Dynasties: huge Icons join 94-rated Erling Haaland in incredible squad The Mirror

All EA FC 24 Ultimate Dynasties player leaks Sportskeeda

EA FC 24 Ultimate Dynasties: huge Icons join 94-rated Erling Haaland in incredible squad

Chelsea stars Reece James and Lauren James both feature with incredible-looking cards, while Erling Haaland is also included, receiving a 94-rated card. Other stars from Real Madrid, Bayern Munich and ...

EA Sports FC 24 Dynasties Players: Leaked Cards, Start Date

These leaks come from Fut Sheriff, who has quickly become the most prominent leaker in the EA Sports FC universe. While they have missed a time or two, they're track record is solid. You'll still want ...