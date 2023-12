Farabutti | Cruciani a valanga da Del Debbio | occhi alla reazione dell' attivista | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) "Quelli che si autoproclamano attivisti e che da un anno a questa parte fanno il bello e il cattivo tempo nelle strade italiane, occupano autostrade, circonvzioni, imbrattano monumenti, entrano adesso anche nelle chiese, in realtà non sono attivisti, sono delinquentelli,che hanno goduto e godono ancora di una certa impunità": Giuseppelo ha detto nello studio di Paolo Dela Dritto e Rovescio su Rete 4, riferendosi in particolare agli ambientalisti e alle loro forme di protesta in nome del clima. Unae loro ultime azioni risale a qualche giorno fa, quando alcuni attivisti di Extinction Rebellion hanno bloccato la messa nel duomo di Torino. Ma non solo: ieri un gruppo di giovani di Ultima generazione ha imbrattato la basilica di San Marco a Venezia con cacao e fango. ...