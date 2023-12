Altre News in Rete:

La storia di Fabio Borini: Dal Chelsea alla Sampdoria

... alnon fa male anche se dai tifosi non è ricordato come un giocatore importante e forte ma ...k in Turchia per rilanciarsi a ormai 30 anni , lì ritrova tanti ex Serie a tra cui Lucas, i ...

Ex Milan, Biglia: “Pioli è migliorato tantissimo. Sugli infortuni …” Pianeta Milan

Biglia: "Pioli si è evoluto. Ci sta un calo visti i tanti infortuni" Milan News

Padel&Pallone, in tribuna sfilano i grandi ex. Ibra Forse…

Il ponte da attraversare tra pallone e padel è ampio, irresistibilmente attraente e molto, molto breve. Demetrio Albertini, ‘padre fondatore’ del padel&pallone e incantato sulla via della pala tra Bar ...

Milan quasi fuori dalla Champions dopo questo rigore ridicolo per il PSG: ora rischia il biscotto

Il penalty molto discusso concesso dall’arbitro Marciniak al Psg contro il Newcastle ha peggiorato la situazione del Milan nel girone F di Champions ...