Ex Juve | UFFICIALE | Tevez rinnova con l'Independiente

Altre News in Rete:

Flop Lione, occasione Cherki a prezzo di saldo: ecco chi lo vuole, ci sono due italiane

... perno dell'Under 21 transalpina, ma alla fine non hanno mai presentato un'offerta, ... LA 'TALPA,E MILAN - In Ligue 1 per ora è stata una stagione deludente come quella della squadra, ...

Juve, inchiesta Prisma, UFFICIALE: 'Richiesti documenti dalla Procura di Roma, la società non risulta indagata' Calciomercato.com

Giudice Sportivo Serie A: UFFICIALE la squalifica per Juve-Napoli Juventus News 24

Attento Toro, il Frosinone in casa ha un rendimento da Europa

fra le mura amiche infatti il Frosinone ha ottenuto ben 16 punti in 7 partite, frutto di 5 vittorie, un pareggio ed una sconfitta, secondo miglior rendimento interno della Serie A assieme ad Inter, ...

LIVE - Juventus-Napoli, gara della verità. Formazioni ufficiali a breve

Serie A, Juventus-Napoli, 15° giornata: diretta live del match con formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale.