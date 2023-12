Evento Pro Loco di Beatrice Bollati alla Dimora Marigold

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) “Natale ad Arte dal coloreforma per scoprire la magia che è in ognuno di noi”:Proe Puteoli arteterapeutaL’Associazione ProPuteoli APS (www.proputeoli.it), ente senza scopo di lucro deditopromozione del territorio di Pozzuoli e dell’Area Flegrea, annuncia con entusiasmo un nuovo progetto che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani e delle donne vittime di violenza. Il primo appuntamento curato dall’arteterapeuta, si terrà presso la, residenza sanitaria assistenziale e centro diurno di Via Solfatara 163 a Pozzuoli (NA), il giorno lunedì 11 dicembre 2023, alle ore 11:00. L’si ...