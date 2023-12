Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023 | Razzetti medaglia d’argento nei 200 misti

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Albertoapre in bellezza la sessione pomeridiana di venerdì 8 dicembre deglidiin, in corso di svolgimento ad, in Romania. L’azzurro ha infatti conquistato lanei 200, portando i colori azzurri sul secondo gradino del podio. 1:53.09 il crono di, che non ha brillato – specialmente nella frazione a rana – tanto che nell’intervista a caldo ha ammesso “Ho sbagliato tutto il possibile“. Bravo comunque a limitare i danni, si è arreso al favorito Duncan Scott, britannico, che si è imposto in 1:50.98. Terzo posto per il lituano Rapsys. COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA ...