Europei in vasca corta | argento per Razzetti nei 200 misti

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Albertoha conquistato la medaglia d'nella gara dei 200agliinin svolgimento all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. Per gli azzurri si tratta della ...

L'Europeo in vasca corta delle prime volte: l'Estonia, l'Irlanda, la Bosnia e Jasmine Nocentini

Gliincorta di questa settimana, a Otopeni, in Romania, non fanno eccezione. Mercoledì Eneli Jefimova ha vinto la prima medaglia d'oro per l'Estonia nella storia del nuoto senior. Nata ...

Europei in vasca corta - Lorenzo Mora si prende il bronzo nei 100 dorso: è 3° ex aequo con Andrei Ungur

EUROPEI IN VASCA CORTA - Lorenzo Mora ancora di bronzo! Dopo il 3° posto nei 50, l'Azzurro bissa anche nei 100 dorso, ancora con un ex aequo (con Ungur).

